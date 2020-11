Multa de más de 300 mil pesos a iglesia que ofició boda con 7 mil invitados

NUEVA YORK.- Autoridades de Nueva York impusieron una multa de 15,000 dólares (300,420 pesos mexicanos) a los organizadores de una boda celebrada el pasado 8 de noviembre por un destacado miembro de la comunidad ultraortodoxa judía de la ciudad a la que acudieron miles de personas.

" Si la gente está haciendo algo peligroso, no podemos permitir que suceda ", dijo este martes el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio , en referencia al evento.

