SAN JUAN (AP).— Miles de puertorriqueños salieron hoy de nuevo a las calles para una marcha en la que exigen la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, envuelto en un escándalo debido a declaraciones ofensivas que hizo en un chat privado.



Miles de banderas de Puerto Rico ondeaban hoy con la brisa matutina mientras llegaban manifestantes provenientes de toda la isla.



La de hoy es una de las marchas más grandes jamás vistas en el territorio estadounidense, mientras isleños indignados prometen expulsar del cargo al gobernador.



Cientos de miles de personas empezaban a tomar una de las carreteras más transitadas de la isla para exigir la demanda de Rosselló, tras la filtración de un chat lleno de insultos en el que participaban el gobernador y varios colaboradores, así como la presentación de cargos federales de corrupción contra su gobierno.



La manifestación en la capital San Juan ocurre un día después que Rosselló declaró que no renunciaría al cargo, aunque prometió que no buscará reelegirse ni seguir al frente de su partido político, partidario de convertir al territorio en un estado de Estados Unidos.



Sus declaraciones solo causaron más indignación entre sus críticos, que llevan más de una semana protagonizando protestas callejeras.



“Eso es lo que él está esperando, pero somos más”.



“El Nuevo Día”, el diario de mayor circulación en la isla, se sumó a la presión titulando su noticia principal: “Gobernador, es hora de escuchar a la gente: tiene que renunciar”.



Los organizadores bautizaron a la marcha como “660,510 + 1”, en alusión al número de personas que votaron a Rosselló y una más, para rechazar su argumento de que no renuncia porque fue elegido por el pueblo.



Se trata del décimo día consecutivo de protestas y se convocó a más para esta semana.



El centro comercial más grande de la isla, Plaza de las Américas, cerró antes de la marcha, igual que otras docenas de comercios.



En un vídeo subido a Facebook el domingo por la noche, Rosselló reconoció la libertad de la gente para expresarse.



También dijo que estaba deseando defenderse contra un juicio político, una posibilidad que sopesa la legislatura del territorio estadounidense.



“Los he escuchado, he cometido errores y me he disculpado”, dijo en el breve vídeo.