Mundo al día

VENEZUELA

Maduro no descarta acciones radicales contra opositores

Caracas (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que no descarta impulsar “acciones radicales” contra el Parlamento y dirigentes opositores en su nuevo gobierno que comenzará a regir mañana en medio de cuestionamientos sobre la legitimidad de su reelección presidencial.

En una rueda de prensa que ofreció un día antes de su segunda jura como jefe de Estado, indicó que el Ejecutivo apoyaría incluso la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), órgano integrado solo por oficialistas, de disolver la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y convocar a una nueva elección para renovar este poder controlado por el antichavismo.

ESPAÑA

España no tendrá representación en la toma de posesión de Maduro

Madrid (EFE).- España no tendrán representante oficial alguno en el acto de toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela para el período 2019-2025, que se llevará a cabo en Caracas este jueves, informaron hoy a Efe fuentes oficiales.

Este martes la Unión Europea volvió a pedir la organización de nuevas elecciones presidenciales en Venezuela al no reconocer los comicios de mayo por considerar que no fueron “libres ni justos”. La portavoz comunitaria de Exteriores, Maja Kocijancic, recordó que el Consejo de la UE “consideró que las elecciones presidenciales en Venezuela no fueron libres ni creíbles”, puntualizó.