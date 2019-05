Mundo al día

Estados Unidos

13 ballenas muertas

El cadáver de una ballena gris llegó a la playa en el Área de la Bahía de San Francisco, con lo que suman 13 cetáceos muertos hallados en la zona desde marzo. El diario “The San Francisco Chronicle” reportó que el cadáver fue hallado el jueves.



Nicaragua

No autorizan protesta

La policía rechazó el anuncio de una protesta para reclamar al presidente Daniel Ortega la libertad de los presos políticos, convocada por la oposición para hoy. En una resolución emitida , la policía nicaragüense informó que decidió “no autorizar” la manifestación porque fue solicitada por dos individuos no identificados.



Argentina

Primer acto de campaña

Los precandidatos presidenciales del kirchnerismo, Alberto Fernández y Cristina Fernández, encabezaron su primer acto de campaña, al inaugurar un parque que lleva el nombre del fallecido exmandatario Néstor Kirchner en Merlo.



Guinea Ecuatorial

Presidente ausente

El gobierno confirmó la ausencia del presidente del país, Teodoro Obiang Nguema, tras los rumores de que habría viajado al exterior por razones de salud, en un comunicado publicado hoy en la página web institucional de este país africano.



Irán

Decisión peligrosa

El ministro de Relaciones Exteriores Mohammad Javad Zarif, dijo que la decisión de Estados Unidos de desplegar tropas adicionales en la región de Medio Oriente es peligrosa, informó la televisión estatal iraní. “Una mayor presencia militar estadounidense en nuestra región es extremadamente peligrosa y amenaza la paz y seguridad internacionales”, indicó Zarif.



Perú

Encuentro presidencial

Un encuentro presidencial entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú formará parte hoy en Lima de los festejos por el 50 aniversario de la Comunidad Andina (CAN), en el cual se abordarán temas de interés común regional. Los presidentes Evo Morales (Bolivia), Iván Duque (Colombia), Lenín Moreno (Ecuador) y Martín Vizcarra (Perú) se reunirán en Palacio de Gobierno peruano en el XIX Congreso Presidencial Andino.



Nepal

Mueren en el Everest

Por lo menos 20 personas murieron en las montañas del Himalaya, la mayoría de ellas en su intento por subir al pico del Everest, donde cientos de montañistas formaban esta semana una larga fila para llegar a la cima ubicada a ocho mil 848 metros sobre el nivel del mar, informó el diario nepalés “The Himalayan Times”.— Notiomex, EFE y AP