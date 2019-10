Mundo al día

TURQUÍA

Erdogan apela a solidaridad de socios de la OTAN

Estambul (EFE).- El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, criticó este lunes a los países que han condenado la incursión militar de su país en Siria y pidió la solidaridad de los socios de la OTAN para su lucha contra las milicias kurdosirias, que Ankara considera terroristas.

“Estamos bajo presión y acoso de una organización terrorista. ¿Tomaréis partido con vuestro aliado de la OTAN? ¿O apoyaréis a los terroristas? Está claro que no pueden responder”, declaró el mandatario a la prensa en Estambul antes de iniciar un viaje oficial a Azerbaiyán.

IRÁN

El gobierno que atacó al petrolero obtendrá la respuesta, dice Rohaní

Teherán (EFE).- El presidente iraní, Hasan Rohaní, informó hoy que el ataque con misiles en el Mar Rojo contra el petrolero iraní llamado Sabiti, se ha llevado a cabo por el gobierno de un país y ese gobierno debe esperar la respuesta de Irán.

“Un gobierno ha estado involucrado en este tema, no fue un acto terrorista, no es labor de una persona, no es labor de un grupo, es de un gobierno, pero es pronto para hablarlo y se deben hacer más estudios al respecto; pero cuando lo sepamos, cualquier gobierno que lo haya hecho, debe esperar sus consecuencias”, dijo Rohaní en una rueda de prensa a los periodistas.