Mundo al día

Hong Kong

Prueban explosivos

La policía detuvo a tres hombres por hacer pruebas con explosivos de fabricación casera, que sospecha que querían utilizar durante las protestas sociales. Los arrestos son los más recientes en una serie de casos relacionados con explosivos que según autoridades han sido descubiertos desde junio.



Colombia

Investigan hallazgo

Las autoridades investigan el hallazgo de una fosa común en la localidad de Dabeiba, en la que creen que puede haber más de 50 civiles víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas en el país como “falsos positivos”.



Sudán

Primera sentencia

La Justicia del país dictó la primera sentencia condenatoria contra el expresidente Omar al Bashir tras su derrocamiento en abril pasado al encontrarle culpable de un delito de tráfico ilegal de divisas y corrupción.



Polonia

Eligen a candidata

El principal partido de oposición polaco, el centrista Plataforma Cívica, elige a la legisladora y vicepresidenta del Parlamento Malgorzata Kidawa-Blonska como candidata presidencial. Ella enfrentará al presidente conservador Andrzej Duda, así como a candidatos de partidos menores en la elección de mayo de 2020.



Nueva Zelanda

No hallan cuerpos

Un grupo de rescate que aterrizó en la isla White para buscar a los cuerpos de dos personas que estaban catalogadas como desaparecidas, no pudo encontrarlos, mientras el recuento de víctimas mortales tras la erupción volcánica aumentó a 15, informó hoy la Policía. Se entiende que los rescatistas tuvieron solo 75 minutos para localizar y recuperar los cadáveres en la isla, debido a su situación volátil. Señaló que no se pudieron hallar los cuerpos sin vida ni en la búsqueda submarina.



Argentina

Asaltan a turista inglés

Un turista inglés murió y otro resultó gravemente herido al ser baleados en un intento de asalto cuando trataban de ingresar a un hotel de lujo en el barrio turístico de Puerto Madero en Buenos Aires.—Notimex y El Universal

Síguenos en Google Noticias