Mundo al día

URUGUAY

Uruguay se prepara para el relevo presidencial

Montevideo (EFE) .— Uruguay afronta las horas previas al relevo presidencial entre el actual mandatario, Tabaré Vázquez, del Frente Amplio (FA, izquierda), y el electo, Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional (PN, centroderecha), quien ganó las elecciones en noviembre pasado.

Después de una despedida masiva y entre lágrimas celebrada anoche en el popular barrio montevideano de La Teja, Vázquez afronta este sábado la última jornada de su segundo mandato presidencial (2015-2020), en la que, entre otras actividades, mantendrá un encuentro con el rey de España, Felipe VI.

VENEZUELA

Socialistas apuntan armas en marcha de Guaidó

Caracas (AP).— Un grupo de socialistas de línea dura en Venezuela abrió fuego durante una marcha encabezada por Juan Guaidó, hiriendo a un manifestante de 16 años y avivando las tensiones en el país al tiempo que el dirigente opositor pretende reactivar su campaña para derrocar a Nicolás Maduro.

Una fotografía de la confrontación entregada exclusivamente a The Associated Press muestra a un sujeto enmascarado que apunta una pistola hacia un grupo de activistas opositores, incluido Guaidó, quien mira directamente al hombre no identificado.

Sobre el confuso incidente ocurrido el sábado en la ciudad de Barquisimeto, en el centro del país, se cree que es la primera vez que autodefensas gobiernistas conocidos como colectivos apuntan un arma contra Guaidó, a quien Estados Unidos y más de 50 países reconocen como el gobernante legítimo de Venezuela tras la reelección de Maduro en 2018 en una contienda empañada por irregularidades.

FRANCIA

La izquierda y conservadores presentan una moción contra el gobierno

París (EFE) .— Los tres grupos de izquierdas de la Asamblea Nacional francesa y el conservador Los Republicanos presentaron este sábado una moción de censura contra el gobierno del presidente de Francia, Emmanuel Macron, por su decisión de aprobar sin voto la reforma de las pensiones.

El Partido Socialista, La Francia Insumisa y el Partido Comunista, junto con la diputada Jennifer de Temmerman, antigua integrante de la agrupación gubernamental La República en Marcha, lo hicieron a modo de denuncia contra “un gobierno que pisotea el proceso parlamentario”.

