Mundo al día

Turkmenistán

Polémica prohibición

Turkmenistán no ha prohibido el uso de la palabra coronavirus, patógeno del cual oficialmente no ha registrado casos, pero debido a su forma de gobierno es muy posible que si su líder no emplea esa palabra, nadie la use tampoco. El sitio informativo Turmenistan News, con sede en Dubai, explicó la situación en la exrepública soviética y por qué se dijo esta semana en medios occidentales que inclusive había sanciones para quienes usaran la palabra.

Perú

Asistirán a venezolanos

Los migrantes venezolanos que se encuentran en situación de necesidad en Perú serán asistidos por un fondo creado por organismos internacionales como la ONU y la Unión Europea, informó el ministro peruano de Relaciones Exteriores, Gustavo Meza-Cuadra.

Rusia

Analizan la crisis

El presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, conversaron por teléfono sobre la actual situación de la pandemia de coronavirus y la solución para Siria, dijo el Kremlin en una declaración.

Cuba

Agradece apoyo

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, agradeció a los gobiernos y personas que desde diversos lugares reclaman el fin del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. “Agradezco las múltiples voces que en Estados Unidos y desde distintas partes del mundo reclaman, en medio de la Covid-19 , el levantamiento del bloqueo a Cuba”, escribió Rodríguez en Twitter.

Irán

Condena las sanciones

El presidente de Irán, Hassan Rouhani, condenó a Estados Unidos por mantener sus sanciones contra Irán a pesar del brote de Covid-19 en el país, indicó la agencia oficial de noticias IRNA.

Haití

Distribuye agua potable

El gobierno comenzó a distribuir agua potable en los barrios más pobres del país, con la finalidad de ayudar en la implementación de las medidas sanitarias para combatir el coronavirus (covid-19), informó el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones.

Nicaragua

Destituyen a ministra

El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, removió de su cargo a Carolina Dávila Murillo, quien fungía como ministra de Salud desde julio del año pasado y estaba a cargo de definir la estrategia nacional para evitar la propagación de la pandemia de coronavirus (Covid-19) en el país.—@EFE, AP, Notimex y Xinhua

Síguenos en Google Noticias