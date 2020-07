Mundo al día

RUSIA

Rusia niega difundir desinformación sobre pandemia en Estados Unidos

Moscú (AP).- Funcionarios rusos rechazaron el miércoles las acusaciones de que Moscú difunde desinformación sobre la pandemia de coronavirus en Estados Unidos, calificándolas de “teorías conspirativas” y “fobia persistente”.

Funcionarios estadounidenses dijeron a The Associated Press el martes que los servicios de inteligencia rusos usan un trío de sitios web en inglés para difundir desinformación sobre la pandemia con la intención de explotar una crisis que Estados Unidos trata de contener antes de la elección presidencial en noviembre.

Los tres sitios publicaron entre fines de mayo y principios de julio unos 150 artículos sobre la respuesta a la pandemia, que elogian a Rusia o denigran a Estados Unidos, dijo uno de los funcionarios.

Dos rusos que han desempeñado funciones de alto nivel en el servicio de inteligencia militar de Moscú conocido como GRU han sido identificados como los responsables de una campaña de desinformación que busca llegar al público occidental, dijeron funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Ellos hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente.

VENEZUELA

Impulsan campaña para comprar equipos de protección a los médicos

Caracas (EFE).- La ONG Médicos Unidos de Venezuela puso en marcha una campaña de mecenazgo para comprar equipos de protección para los sanitarios del país caribeño que este miércoles llegó a los 5,000 dólares recaudados.

Los recursos se invertirán en la compra de pantallas protectoras, jabón antibacterial, cloro jabonoso, gel hidroalcohólico y material descartable, como mascarillas N95, guantes, gorros y batas, según recoge la solicitud, puesta en marcha en la plataforma Entre Todos.

“Ya es conocido que ha habido un gran número de infecciones y muertes debido a la falta de equipos de protección personal (EPP)”, aseveran en la petición.

Por eso, explican, recurren a la solidaridad de todos los venezolanos en cualquier lugar del mundo, a los médicos venezolanos graduados de distintas universidades del país, y a todos aquellos que en algún momento tuvieron la atención de un médico venezolano en Venezuela

El objetivo inicial de la campaña era apoyar al personal de diez hospitales, para lo que necesitaban recaudar 5,000 dólares en su primera fase, una cifra superada este miércoles.

Una vez superada esa meta, la idea de los promotores es extender la campaña y así seguir recaudando para ofrecer protección por dos meses más, estimando que la situación de la pandemia se extenderá más tiempo.

LÍBANO

Comandante de fuerzas de la ONU media tras incidente fronterizo

Beirut (EFE).- El comandante de la Fuerza de Paz de Naciones Unidas en el Líbano (FINUL), general Stefano del Col, mantiene contactos con las partes libanesa e israelí para contener la tensión, después de que el lunes se produjese un incidente fronterizo entre las fuerzas de Tel Aviv y el grupo chií Hizbulá.

La FINUL informó este miércoles en su cuenta de Twitter de que el general italiano mantiene constantes contactos con las partes para contener la situación, disminuir la tensión y preservar el cese de hostilidades.

Además, las fuerzas de la ONU han iniciado una investigación para determinar los detalles y circunstancias que rodearon los recientes incidentes en la Línea Azul, la demarcación establecida por Naciones Unidas entre Israel y el Líbano y supervisada por la FINUL.

Según la versión de Israel, un comando de Hizbulá intentó infiltrarse hace dos días en territorio bajo su control, por lo que sus tropas abrieron fuego y el grupo chií respondió con disparos, lo que generó una escalada de tensión que ayer le llevó a enviar refuerzos a la frontera.