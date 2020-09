Mundo al día

ESTADOS UNIDOS

Investigan la muerte de otro hombre negro a manos de la policía

Los Ángeles (EFE).- Las autoridades de Estados Unidos están investigando la muerte a manos de la policía de otra persona negra, en este caso en un barrio humilde de Los Ángeles, que falleció este lunes después de recibir un disparo mortal por parte de uno de los agentes.

Así lo informó este martes el teniente del sheriff del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Brandon Dean, que no reveló la identidad del fallecido, en declaraciones al diario local Los Angeles Times. De acuerdo al informe policial, el hombre fue detenido por circular en bicicleta en violación del código de circulación y luego recibió un disparo mortal cuando dejó caer un paquete de varios artículos, incluyendo un arma.

PERÚ

Pandemia ya dejó más muertos que la guerra con Sendero Luminoso

Lima (EFE).- Perú suma en seis meses de pandemia más de 70,000 muertos, un número superior a las víctimas que, durante veinte años (1980-2000), dejó la sanguinaria violencia del conflicto armado interno causado por las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Es el nuevo y macabro hito de Perú en esta crisis sanitaria, al haber visto morir en medio año más personas que las 69,000 que se estima que se cobró el enfrentamiento entre el Estado y los subversivos, según la estimación más alta que realizó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) en su informe final.

Desde marzo, cuando se conoció el primer caso de coronavirus en Perú, han fallecido en total unas 125,000 personas por cualquier causa, lo que supone un 120 % más que los decesos registrados en el mismo periodo de los dos años anteriores.

ESPAÑA

El coronavirus castiga Madrid a las puertas del otoño

Madrid (EFE).- El contagio de coronavirus repuntó fuertemente durante el verano en España y las autoridades temen ahora la llegada del otoño, que podría conllevar un aumento aún mayor de la transmisión y el solapamiento con la gripe estacional, todo un desafío para el sistema sanitario de regiones como Madrid, la más afectada por la covid-19.

El Ministerio español de Sanidad notificó este martes otros 8,115 contagios de coronavirus en todo el país, de los que 2,731 fueron en las últimas 24 horas, hasta llegar a 470,973 desde que comenzó la epidemia.

CUBA

La Habana inicia toque de queda

La Habana (AP) .- Las autoridades cubanas arrancaron este martes con un plan de medidas estrictas por 15 días en La Habana para combatir un rebrote del nuevo coronavirus y acabar con la propagación de bajo nivel, pero persistente, en la capital.

Desde las siete de la noche hasta las cinco de la mañana no podrá circular ningún automóvil ni transeúnte por la ciudad, dispuso el gobierno. La urbe además estará “cerrada” hacia otras provincias en cualquier horario y se instarán puntos de control para evitar movimientos.

Paralelamente, los comercios no podrán vender a personas que no sean vecinos de cada municipio —La Habana tiene 15— y deberán operar sólo hasta las cuatro de la tarde. Además se volvió a limitar la asistencia de personas a los puestos de trabajo no esenciales, que habían comenzado a retornar con una relativa flexibilización en julio.

Los infractores recibirán multas de 3,000 pesos cubanos (unos 150 dólares) o se enfrentarán a los tribunales.