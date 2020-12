Mundo al día

CHILE

Casi 48 millones de personas pasan hambre en América Latina

Santiago (AP) — Aunque América Latina y el Caribe disponen de alimentos para satisfacer a sus más de 600 millones de habitantes, el año pasado 191 millones de personas tuvieron una alimentación insuficiente y de ellas 47.7 millones pasaron hambre, según un informe de las Naciones Unidas divulgado el miércoles.

La situación regional empeorará cuando se midan los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus. “Vamos a ver, lamentablemente, un fuerte aumento en las cifras de hambre y malnutrición”, dijo Julio Berdagué, representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.

Agregó que “104 millones de personas en nuestro continente no pueden pagar una dieta saludable... no porque no haya comida, comida hay. Es la desigualdad económica la que se los impide”.

COREA DEL SUR

Corea del Norte endurece medidas anticovid en Pyonyang

Seúl (EFE).- Corea del Norte ha endurecido sus medidas para prevenir contagios en Pyonyang de la Covid-19, incluido el cierre de instalaciones públicas, restaurantes y la restricción de movimientos de la población, aunque asegura no haber registrado ninguno todavía.

"Los esfuerzos preventivos para bloquear la entrada del despiadado virus en Pionyang se han llevado a cabo de manera más proactiva", aseguró este miércoles la televisión estatal norcoreana.

Todos los que entren en la capital norcoreana a través de la región de Mankyongdae, al oeste de Pyonyang, deben tomarse la temperatura y los productos en almacenes deben ser desinfectados, según detalles de los que se hizo eco la agencia de noticias Yonhap.

Los médicos de la zona sur de la metrópolis tienen orden de controlar diariamente si la población local tiene fiebre o síntomas respiratorios asociados a la covid y las instalaciones de suministro de agua del distrito de Moranbong han sido esterilizadas.