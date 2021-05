Murciélago en avión obliga a un aterrizaje de emergencia (vídeo)

Un vuelo de la compañía Air India con destino a Estados Unidos se vio obligado a regresar a Nueva Delhi para realizar un aterrizaje de emergencia después de que un murciélago se colara en la cabina.

El vídeo muestra a los pasajeros del avión, un Boeing 737, entrando en pánico y forzando el aterrizaje temprano mientras el murciélalgo, un enorme zorro volador indio, volaba a través del avión.

Según el Daily Mail, el vuelo de Air India despegó del Aeropuerto Internacional Indira Gandhi de Nueva Delhi antes de que los miembros de la tripulación informaran al capitán de la presencia del murciélago, cuando llevaban casi 30 minutos en el aire.

El capitán se puso en contacto con el control de tráfico aéreo cuando decidió regresar a Nueva Delhi, la capital india.

What else is left to see in 2021 :



Air India flight to Newark returns back to Delhi after a bat flew by the cabin.



pic.twitter.com/RmQ1ILTrLQ