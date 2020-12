Músico exhibe a mujer que acusó falsamente a su hijo de robar su teléfono

A través de redes sociales el músico de jazz Keyon Harrold compartió el vídeo de la agresión que sufrió su hijo de 14 años, luego de que una mujer blanca lo acusara de robarle su teléfono celular.

El músico de afroamericano explicó que el pasado 26 de diciembre bajó con su hijo para el almuerzo en un hotel exclusivo de Soho en Nueva York, cuando la mujer comenzó a agredir al adolescente, al que acusó falsamente de robar su iPhone.

Aunque Harrold le aseguró que el teléfono era de su hijo, la mujer siguió agrediéndolos, momento en el que decidió comenzar a grabar.

En el vídeo se puede ver a la mujer pidiendo ayuda al gerente, quien le pide el teléfono al adolescente para corroborar que no fuera el de la agresora, a lo que Harrold se niega y asegura que la mujer no tiene argumentos para acusar a su hijo.

“No solo hay un iPhone en el mundo”, le grita a la mujer, a quien le recomienda usar la aplicación “buscar mi iPhone”; entonces la mujer asegura nuevamente que la aplicación marca el sitio donde se encuentra el adolescente.

Wow! This woman made baseless claims against @keyonharrold and his 14yo son at @arlohotels Arlo SoHo — then assaulted them, scratching Keyon & tackling his boy. Worse, the hotel manager defended & empowered her actions, and refused to apologize after her claims were proven wrong! pic.twitter.com/LqHboiAEd6