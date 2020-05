Músico ofrece conciertos a sus vecinos en cuarentena (Vídeo)

Por 15 años Adam Chester ha interpretado las partes de Elton John en ensayos con la banda del rockero. Pero después de que John se quedara sin conciertos por la pandemia, Chester buscó otro escenario.

Y lo encontró, ahora ofrece conciertos semanales cumpliendo con el distanciamiento social desde su barrio en Los Angeles.

De esta forma Chester le ha dado serenata a decenas de sus vecinos con máscaras desde el interior de un rectángulo pintado con las palabras “distanciamiento social” y un corazón dibujadas a su lado.

Juntos bailan con canciones como “Crocodile Rock” de John y cantan otras como “Hey Jude” de los Beatles.

I’m so lucky. We get concerts in my hood every Saturday with musician Adam Chester. Pandemic relief❤️ pic.twitter.com/mQpQSZe9Ks