Nancy Pelosi dice que juicio político genera optimismo

Demora inesperada

WASHINGTON (AP).— La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, indicó ayer que el juicio político al presidente Donald Trump ha “despertado optimismo” entre la gente, pero reiteró que el Senado debe proporcionar más detalles sobre el proceso antes de que ella envíe las acusaciones a la cámara alta.

Esta demora inesperada —en busca de una posición de fuerza para negociar las disposiciones— recibió respuestas furiosas tanto del jefe de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, como del mismo Trump.

McConnell opinó que los demócratas tienen “miedo” de enviar las acusaciones al Senado, donde previsiblemente la mayoría republicana absolverá a Trump.

El mandatario tuiteó por la mañana: “Ahora el partido de no hacer nada no quiere hacer nada con los cargos”. Añadió que si los demócratas no enviaran los cargos para un juicio político “¡perderían por deserción!”, aunque nada en la Constitución los obliga a hacerlo, rápidamente o no.

Algunos funcionarios de la Casa Blanca sostuvieron que la demora del juicio por tiempo indeterminado los favorece porque les ayudaría a demostrar que los demócratas manipularon el proceso.

Se esperaba que el juicio comience en enero.

Nancy Pelosi se mostró animada a la mañana siguiente de que la Cámara de aprobó las acusaciones de abuso de poder y obstrucción a las labores del Congreso por haber presionado a Ucrania con la retención de ayuda para que investigara a un rival político de Trump.

“Hemos recibido reacciones de gente de todo el país”, indicó Nancy Pelosi a la prensa en el Capitolio. “Parece que el obligar al presidente a rendir cuentas por su conducta temeraria despertó optimismo entre la gente”.

Nancy Pelosi alegó el miércoles que los legisladores demócratas no pueden elegir a los fiscales que argumentarán ante el Senado a favor de la condena y destitución de Trump antes de tener más información acerca de cómo se realizará el juicio.

“No podemos designar a los managers (fiscales) sin antes conocer cómo será el proceso en el Senado”, explicó Nancy Pelosi. “Espero que sea pronto. Hasta ahora no hemos visto nada que nos parezca justo. Esperamos que sea justo. Y cuando lo veamos, enviaremos nuestros managers”.

Nancy Pelosi sostuvo que según McConnell, “es correcto que el presidente del jurado esté confabulado con los abogados del acusado. A nosotros no nos parece correcto” indicó.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, sostuvo en declaraciones a la cadena ABC que Trump recibiría un “trato justo” en el Senado y que el anuncio de la líder demócrata era solo “una estratagema más, un nuevo cambio de las reglas”.

El líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, y Nancy Pelosi se reunieron a puertas cerradas en el Congreso después que McConnell indicó en los términos más enérgicos hasta el momento que la cámara alta pretende realizar un juicio rápido y absolver al presidente de ambos cargos.

McConnell calificó el proceso en la cámara baja de “muy injusto” y aseguró a Trump y sus seguidores que “estos momentos son la razón de que exista el Senado de Estados Unidos”.

En cuanto a lo que hará el Senado, dijo: “No puede ser más claro cuál es el desenlace que servirá para cumplir con la función de estabilizar, preservar las instituciones y combatir la fiebre para la cual se creó el Senado de Estados Unidos y cuál es el desenlace que la traicionaría”.

McConnell dijo que el proceso contra Trump fue “la investigación para juicio político más apresurada, menos exhaustiva y más injusta de la historia moderna”.

En su réplica, Schumer utilizó las palabras de McConnell para decir que el líder republicano planeaba el juicio político “más apresurado, menos exhaustivo y más injusto” de la historia al negarse a convocar a testigos como el exasesor de seguridad nacional John Bolton, quien se negó a comparecer ante la cámara baja.

“McConnell dijo que el juicio político fue motivado por la furia partidista”, afirmó Schumer. “El mismo hombre que proclamó con orgullo, ‘yo no soy imparcial’. Qué hipocresía”.

McConnell y Schumer se reunirán en las próximas horas para iniciar negociaciones sobre el juicio. La relación entre ambos es tensa, y McConnell tiene una ventaja táctica siempre que pueda mantener unido a su bloque mayoritario.

Será republicano

El presidente Donald Trump anunció que el representante Jeff Van Drew, un demócrata de Nueva Jersey que rompió filas con su partido y votó contra el juicio político del mandatario, se unirá al Partido Republicano.

Demócratas divididos

Van Drew votó como demócrata contra los cargos de juicio político, algo que ayudó a los republicanos a describir a los demócratas como divididos sobre el asunto, mientras que los republicanos votaron unánimemente en contra.

Más apropiado

“Pienso que simplemente es más apropiado para mí”, dijo Van Drew de su decisión de sumarse a los republicanos.

