Naomi Seibt: ¿quién es la joven a la que nombran "anti-Greta"?

Naomi Seibt, una joven alemana de 19 años, es conocida actualmente como la “anti-Greta”, en referencia a la joven sueca Greta Thunberg, cuyo discurso ante el cambio climático ha alcanzado una gran proyección internacional.

En este sentido, Naomi se presenta en diversos medios como una conferencista dispuesta a demostrar que el cambio climático no se encuentra en los niveles tan alarmantes expuestos por Greta, de 17 años.

De acuerdo con la también youtuber, existe un grupo al que pertenece Greta que han despertado un alarmismo climático, mientras que ella y el instituto al que pertenece; The Heartland Institute, han intentado contrarrestar el “pánico” causado por esta agrupación con un discurso en el que plantean una realidad climática.

No obstante, la joven reconoce que existen efectos de la contaminación, pero eso no quiere decir que no exista un futuro para los jóvenes o los niños de hoy.

“El mundo no se está acabando por el cambio climático. De hecho, en 12 años más estaremos todavía aquí tomando fotos con nuestro iPhone 18s”, dijo hace unos meses Naomi, en declaraciones citadas por el portal Duna.

¿Pagada por Donald Trump?

Algunos sugieren que Naomi es en realidad una joven contratada por el gobierno de Donald Trump, quien en su discurso niega que exista el cambio climático, razón por la que Estados Unidos se retiró recientemente del acuerdo de París.

Sin embargo, la única conexión entre la joven y el presidente estadounidense es el Centro Arthur B. Robinson del Instituto Heartland del Clima y Política Ambiental, con sede en Chicago, del que Naomi es egresada.

Por otro lado, Naomi también ha admitido que recibe un sueldo de 1,900 euros (39,718 pesos mexicanos) por parte del Instituto por su labor como conferencista, sin embargo, reconoce que no le gusta ser conocida como la “anti-Greta” porque “sugiere que yo misma soy una marioneta adoctrinada, supongo, para el otro lado”.- Con información de Newsweek en Español e Infobae.

