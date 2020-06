NASA advierte de cinco asteroides que se acercan a la Tierra

La NASA advirtió que cinco asteroides se aproximan a la Tierra. El más cercano pasará aproximadamente a 1.9 millones de kilómetros de distancia de la tierra, es decir, cinco veces la distancia que existe entre nosotros y la Luna.

Uno de estos asteroides se considera “potencialmente peligroso”, mide 177 metros y pasará a 3.75 millones de kilómetros de la tierra.

Asimismo, con el objetivo de proteger a la tierra de una posible colisión, la NASA planea desviar un asteroide para luego estudiar su trayectoria durante dos años en una misión llamada DART, misma que está programada para el año 2022.

La Unión Astronómica Internacional (IAU) decidió bautizar formalmente al más pequeño de los asteroides de Didymos con el nombre de Dimorphos.

