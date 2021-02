¿Cómo y a qué hora ver el aterrizaje del Rover Perseverance en Marte?

MÉXICO.- La llegada del robot Perseverance a Marte este jueves supondrá otro hito para la agencia espacial NASA, que por primera vez retransmitirá en español un aterrizaje planetario.

La NASA transmitirá "Juntos perseveramos", un programa que brindará a los espectadores una vista detallada de la misión a Marte y destacará el papel que los profesionales hispanos de la NASA han tenido en ella.

¿Cuándo será el aterrizaje del Perseverance de la Nasa en Marte?

El Rover Perseverance se lanzó en julio de 2020 y aterrizará este 18 de febrero entre las 14:30 y las 14:55 horas del centro de México.

¿A qué hora el Rover Perseverance estará en marte?

Se prevé que la misión Mars 2020 Perseverance toque suelo del Planeta Rojo a las 15:55, hora de México.

¿Dónde ver en vivo el aterrizaje de la NASA en Marte?

La transmisión del aterrizaje del Rover Perseverance estará a partir de las 13:15 horas tiempo de México por el sitio web de la NASA, así como en la aplicación, canal de Youtube, Twitch y los perfiles sociales de Twitter, Facebook y LinkedIn.

Dale "clic" a la imagen para ir al sitio web de la NASA y ver el aterrizaje en vivo.

La Perseverance en Marte, un aterrizaje planetario por primera vez en español

"Estoy muy orgullosa de los esfuerzos de la NASA para compartir mejor la emoción del aterrizaje del rover Perseverance con los casi 500 millones de hispanohablantes en el mundo", dijo en un comunicado Bhayva Lal, jefa interina de personal de la agencia espacial estadounidense.

Se habla español. I land on Mars tomorrow and for the first time ever, there will be a Spanish-only broadcast available. Have mission experts answer your questions in the comments or by tagging them #JuntosPerseveramos.



🤩: https://t.co/GVuT1T9Nmy pic.twitter.com/Sc3sMk9RKm — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 17, 2021

El primer programa en español de la NASA para un aterrizaje en otro planeta mostrará la diversidad del equipo de la NASA que trabaja en la misión Mars 2021.

"Juntos perseveramos", que será presentado por la ingeniera de Perseverance Diana Trujillo, incluirá entrevistas con científicos, ingenieros y astronautas hispanos de la NASA.

Participa Juanes

Prominentes figuras hispanas del mundo del entretenimiento, el periodismo y la política también enviarán mensajes de apoyo.

Uno de ellos será el cantautor colombiano Juanes, quien celebró las "contribuciones que han hecho tantos latinos al esfuerzo" de la NASA para culminar la misión, que partió de Cabo Cañaveral, en Florida, hace cerca de siete meses.

"Emocionado de poder presenciar en vida uno de los logros más grandes de la humanidad y que además ayudará a acercarnos al planeta rojo como especies, expandiendo así nuestro conocimiento y conciencia", manifestó el colombiano en un comunicado.

Busca señales de vida

El rover Perseverance, que fue lanzado el 30 de julio de 2020, buscará señales de vida microbiana pasada, recolectará muestras selectas de rocas y sedimentos para su envío futuro a la Tierra.

Today’s the day. Trip to Mars, 99.9% complete. The most dangerous part comes last: the final seven minutes.



Watch my landing live starting at 11:15 a.m. PST / 2:15 p.m. EST / 19:15 UTC. #CountdownToMarshttps://t.co/EeLjRU9D3Z — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

Caracterizará la geología y el clima de Marte y allanará el camino para la futura exploración humana más allá de la Luna

Perseverance también transporta un experimento tecnológico, el Helicóptero Ingenuity Mars, que intentará llevar a cabo el primer vuelo controlado y con motor en otro planeta.

De tener éxito el aterrizaje, sería la quinta sonda espacial de la NASA en suelo marciano desde Sojourner (1997), Spirit y Opportunity (2004), y Curiosity (2012).