Catean casa de presunto involucrado en el estallido de Nashville

NASHVILLE (AP).— Investigadores federales identificaron a una persona que podría tener información importante sobre la explosión que sacudió el centro de Nashville el día de Navidad. El sábado registraron una casa asociada con esa persona, informaron dos agentes del orden a The Associated Press.

Además, grandes zonas de Tennessee seguían el sábado sin teléfono, internet y otros servicios de telecomunicaciones después de que el viernes temprano explotara en el centro de Nashville una casa rodante, que las autoridades creen que fue usada como coche bomba.

Los sistemas de emergencia de la policía en Tennessee y Kentucky, así como la línea directa para el COVID-19 de Nashville, estaban fuera de servicio ya que una oficina de AT&T se vio afectada por la explosión. El edificio tenía una central telefónica, con equipos de red, pero la compañía se negó a decir exactamente cuántas personas resultaron afectadas.

AT&T dijo que tenía problemas para restablecer los servicios ya que hubo un incendio que “se reavivó durante la noche y causó el desalojo del edificio”. Eso obligó a perforar orificios de acceso al edificio para reconectar la electricidad.

El gobernador, Bill Lee, pidió el sábado apoyo a la Casa Blanca asistencia federal debido a la “gravedad y magnitud” del impacto de la explosión. Al menos 41 inmuebles resultaron dañados y los sistemas de comunicaciones, incluidos el servicio de telefonía celular y residencial y los centros de llamadas al teléfono de emergencias 911, fallaron en todo el estado, añadió. Precisó que Kentucky y el norte de Alabama también se vieron afectados.

Las interrupciones incluso obligaron a suspender brevemente los despegues de vuelos en el Aeropuerto Internacional de Nashville, pero el servicio operaba normalmente el sábado.

El jefe de la policía metropolitana, John Drake, informó que varios de sus agentes acudieron el viernes a un lugar donde se reportaron disparos cuando encontraron el vehículo reproduciendo una grabación en la que advertía que una bomba estallaría en 15 minutos. La policía desalojó los edificios contiguos y llamó a la unidad antiexplosivos. El vehículo estalló poco después, según Drake.

La policía cree que el estallido fue intencional, pero se desconoce el motivo o el blanco. Drake subrayó que las autoridades no habían recibido ninguna amenaza antes de la explosión.

“Esta mañana visité el lugar del atentado”, tuiteó el gobernador Bill Lee el sábado. “El daño es impactante y es un milagro que no haya muerto ningún habitante”.

