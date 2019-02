Nayib Bukele con ventaja electoral en El Salvador

Investigarán a candidato

SAN SALVADOR (AP).— El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció anoche que los resultados preliminares oficiales de los comicios presidenciales en El Salvador le dan una ventaja de 20 puntos al exalcalde capitalino Nayib Bukele, pero aún no se pude asegurar que ganará en primera vuelta.

Según el informe oficial preliminar publicado por el TSE, con el 78.7% de las 9,568 actas procesadas, Bukele —-de la Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA)— tiene el 53%, mientras que Carlos Calleja —de la coalición de cuatro partidos conservadores que encabeza la Alianza Nacionalista Republicana (Arena)— cuenta con 32%. Por su parte, el excanciller Hugo Martínez —del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)— logra 14% y Josué Alvarado —del partido VAMOS— apenas 1%.

“El Tribunal Supremo Electoral está cumpliendo con su papel histórico utilizando como máximo principio la máxima transparencia. Ahora ya están llegando los datos reales”, dijo en conferencia el presidente del TSE, Julio Olivo.

“Todo el sistema está funcionando y estaremos dando resultados conforme vayan llegado”, agregó Olivo, quien no se aventuró a afirmar que habría ganador en primera vuelta o si será necesario ir a balotaje entre los dos candidatos mejor votados.

La jornada de votaciones concluyó unas horas antes con un anunció del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que abrirá un proceso contra Bukele, que llegó como favorito para ganar la contienda.

A pocas horas del cierre de las votaciones, Bukele llamó en redes sociales a quienes todavía no habían ejercido el sufragio a unirse a la “operación remontada” y a que salieran a votar. “Lo importante es que voten, porque entre mayor es la votación de personas, más votos son para nosotros. Ahorremos a nuestros país la segunda vuelta”, dijo el candidato de GANA. Ante esto, el presidente del TSE, Julio Olivo, aseguró que Bukele “violó la ley electoral” y se ordenó a los medios de comunicación que no reprodujeran el mensaje.

Si Bukele triunfara, acabaría con el bipartidismo que ha regido el país en los últimos 30 años.

El director de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Roberto Rubio, estimó que la votaciones no fueron masivas como se esperaba. “Creo que estará abajo de los promedios históricos”, dijo.

En la primera ronda de las votaciones para las elecciones presidenciales de 2014, acudieron a las urnas 2,741,074 personas, un 55.32% del padrón oficial, y en la segunda ronda fueron 3,018,958, un 60.88%.

Según la mayoría de las encuestas antes de las votaciones, el favorito para ocupar el palacio de gobierno es el candidato GANA, el exalcalde capitalino Bukele, seguido por el empresario Calleja de Arena.

Las encuestas señalaban en una tercera posición al ex canciller Martínez, del FMLN; y en una última posición Alvarado, del partido Vamos.

En breves declaraciones a la prensa después de votar en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), Bukele arremetió contra sus adversarios de Arena y el FMLN y afirmó que “los dos bandos que hicieron la guerra todavía quieren seguir gobernando y además son corruptos”.

Según los estudios de opinión de más de 10 empresas encuestadoras y universidades, Bukele llegaba como favorito porque ha logrado acumular la simpatía de los descontentos por los altos nivele de corrupción, los problemas económicos y la alarmante violencia que abate a este pequeño país centroamericano.

“Esperamos que el país tome en cuenta que en 10 años se ha hecho una enorme transformación en el país, esa transformación tiene que continuar. Esperamos que el pueblo tome una decisión responsable de quien va estar al frente del país”, dijo el presidente Salvador Sánchez Cerén luego de emitir el voto.

Por su parte el candidato de la derechista Arena, Carlos Calleja pidió a los salvadoreños que salieran a votar porque “estamos en una momento crítico en nuestro país y esta es una elección histórica, sin duda alguna”.

“Esta elección va a definir el rumbo de nuestro país”, agregó luego de emitir el sufragio en el Centro de Ferias y Convenciones de San Salvador (Cifco), el mayor centro de votaciones del país.

Muchos salvadoreños fueron a votar, destacando la importancia de la fecha.

“Yo vine a votar porque quiero que se cambien el país, porque estamos cansados de tanta corrupción, para que no se sigan robando el dinero del pueblo”, dijo a The Associated Press, Estela Henríquez, de 27 años, luego de votar en el Cifco.

La mayoría de las casillas electorales abrieron las votaciones a las 7 de la mañana, como se había planificado, pero en algunos lugares se atrasó hasta por 30 minutos, sin que se reportaran incidentes graves.

Los primeros en votar fueron los miembros de las juntas receptoras de votos y los agentes de la policía asignados a dar seguridad en la periferia de los centros de votación, pero no todos los policías pudieron ejercer el sufragio.

El director general de la Policía Nacional Civil, comisionado Howard Cotto dijo que de solo 10,000 de los 13.000 policías habían votado.

Las mesas cerraron a las 17 horas, pero se les permitió ejercer el sufragio a los ciudadanos que ya estaban dentro del centro de votación o a su entrada.

El Tribunal Electoral anunció que a eso de las 21 horas se conocerán los primeros resultados preliminares y se espera que esta misma noche se conozca quién ganó las votaciones.

En estos comicios estaban habilitados para ejercer el sufragio 5.2 millones de salvadoreños que residen en el país y 5,948 que viven en el exterior. Según la justicia electoral, si ninguno de los cuatro contendientes logra la mitad más uno de los votos válidos en los comicios del 3 de febrero, los dos mejor votados participarán en una segunda ronda electoral en marzo, donde se declarará ganador al que saque mayor número de sufragios.