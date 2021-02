Nevenka Fernández: la mujer que le enseñó a España que "No es No"

El 26 de marzo de 2001, Nevenka Fernández –entonces concejala (regidora) del Partido Popular (PP) del municipio de Ponferrada (España)- citó a los periodistas en un hotel para presentar su dimisión pública y desatar lo que se convertiría en un infierno para ella y un hito en la historia feminista española.

“Os he convocado para que conozcáis que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal de este ayuntamiento que tanto quiero. Porque tengo 26 años y dignidad ”, así iniciaba su discurso hace 20 años y así justamente inicia el tráiler presentado por Netflix sobre la serie documental titulada “Nevenka”.

La entonces licenciada en Ciencias Económicas en Madrid y estudiante de un máster en Administración de Empresas denunció en ese mismo encuentro ser víctima del acoso sexual por parte del alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez.

El caso lo presentó Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, desatando una ola de reproches en contra de Nevenka y exhibiendo el machismo de las autoridades y de la propia sociedad española.

Nevenka Fernández había admitido que durante unos meses sostuvo una relación sentimental con Álvarez, pero decidió terminar: “Es a partir de entonces cuando para mí comienza un infierno”, confesó a los medios durante su dimisión.

El alcalde se volcó en una serie de mensajes que pronto se convirtieron en amenazas: “Cuando estoy a tu lado, tengo que tener las manos en los bolsillos”; “Con lo bien que podría irte todo si volvieras a acostarte conmigo”; “Tú eres una hija de puta y yo voy a ser un hijo de puta contigo”; fueron algunos de los mensajes a Nevenka expuestos durante el juicio, que concluyó con una sentencia menor: una indemnización de 6,480 euros (163,204 pesos mexicanos hoy).

La sentencia solo se logró gracias a que en España el acoso sexual ya estaba tipificado para 1999, pero el infierno estuvo lejos de terminar para Nevenka, cuyo caso se convirtió en un linchamiento mediático en el que la sociedad española se volcó en favor de su agresor.

“ ¡Usted no es la empleada de Hipercor que le tocan el trasero y tiene que aguantarse porque es el pan de sus hijos! ", fue lo que le dijo el fiscal que atendió su caso.

El juicio de diez días que desembocó en una manifestación por parte de hombres y mujeres de Ponferrada –y fuera del municipio- que consideraban injustos los señalamientos contra el edil, que tachó de “falsas” las acusaciones en su contra.

Ismael Álvarez se retiró de la política, pero regresó nueve años después fundando su propio partido, con el cual obtuvo cinco concejales en las elecciones municipales de 2011.

“Hubo una pequeña condena, pequeñísima condena. La cumplí a rajatabla. No veo por ningún lado la razón por la que no se me pueda volver a recuperar. Veo injusto que una persona tenga que estar castigada toda una vida entera por algo que ni hizo”, fueron las declaraciones de Álvarez ante la prensa.