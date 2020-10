Niegan fianza a Cienfuegos

Por la gravedad de los delitos, temen que huya

LOS ÁNGELES (EFE y El Universal).— La justicia de Estados Unidos negó ayer conceder la libertad bajo fianza al extitular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, por temor a que escape del país para evitar continuar con el proceso judicial en su contra por sus lazos con el narcotráfico.

“La gravedad de los cargos que enfrenta hace crecer el riesgo de huida para evitar el proceso en su contra. (...) Su influencia y poder político y una potencial condena de cadena perpetua son incentivos para escapar”, dictaminó Alexander MacKinnon, juez de la Corte Federal del Distrito Central de California en Los Ángeles.

En la segunda audiencia contra Cienfuegos, que fue retransmitida públicamente y a través de la aplicación Zoom, MacKinnon argumentó que dado “el historial y las características” del exsecretario de la Defensa, junto con “las pruebas presentadas ante la corte”, el general debería permanecer detenido.

Además, el juez de distrito anunció que pasado mañana viernes firmará la orden para trasladarlo a Nueva York en las próximas semanas, dado que es en ese estado donde Cienfuegos afronta varios delitos de narcotráfico y lavado de dinero.

El que fuese ministro de Defensa del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue acusado el pasado viernes de narcotráfico y blanqueo de dinero, horas después de ser detenido en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

Los crímenes, según la acusación, se cometieron hace tres años, de 2015 a 2017, cuando Cienfuegos estaba al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Tres cargos están ligados a la producción, tráfico y distribución de estupefacientes, y un cuarto con el lavado de dinero, según un documento de la Fiscalía Federal de distrito este de Nueva York.

Durante los argumentos iniciales el abogado defensor, Duane Lyons, aseguró que no existe riesgo de fuga porque Cienfuegos quiere “lavar su imagen”, y solicitó la libertad bajo fianza por 750,000 dólares que, según dijo, era “los ahorros de toda la vida” de Cienfuegos.

El letrado también señaló que la edad del acusado, 72 años, pone en riesgo su salud durante la pandemia si permanece encerrado en una cárcel estadounidense.

Sin embargo, el juez desestimó estos razonamientos y denegó la petición de la defensa.

El general retirado Cienfuegos, exministro de Defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), era considerado uno de los militares más reputados del Ejército y muy estimado entre las tropas, una carrera empañada por la tragedia de Ayotzinapa y, ahora, su detención el pasado jueves en Estados Unidos a petición de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA).

Ayer martes, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ante la detención del general Cienfuegos, México no puede interferir en un juicio que se lleva a cabo en Estados Unidos porque hay un procedimiento de carácter legal que se tiene que seguir.

Autonombramiento

Anteayer lunes López Obrador se autonombró vocero del caso y ayer dijo que no daba la palabra al canciller Marcelo Ebrard, quien podría explicar con más precisión. “Este caso nos interesa tanto por su delicadeza que yo quiero ser el vocero para que no hablemos todos y se evite una manipulación de la información. Aunque sea como tomarse un Tafil, me van a estar escuchando a mí, que hablo despacito y no de corrido y me como las eses. Entonces ofrezco disculpas”, comentó AMLO.

El Presidente pidió esperar porque ayer apenas se resolvería si el general Cienfuegos enfrentaría el proceso en libertad.

“Yo voy a pedir toda la información sobre este tema (...) Voy a estar yo pendiente y le he dicho al general Sandoval (secretario de Defensa) que se procure no estar declarando sobre este tema. Ahora sí que como comandante supremo, voy a ser yo el vocero porque es un asunto muy delicado y yo quiero darle seguimiento e informar para que no se preste a un golpeteo injusto contra la institución”, declaró.