Arnie y Myriam Notkin, una pareja de adultos mayores que vivía en el apartamento 302 del edificio Surfside, en Miami; continúan desaparecidos, pero su nieto asegura que ha recibido llamadas desde el número telefónico que tenían en el departamento.

De acuerdo con People en Español, la familia de la pareja asegura haber recibido al menos 16 llamadas del número telefónico del departamento; sin embargo, al contestar solo suena estática.

Arnie y Myriam Notkin continúan desaparecidos. En la imagen, en el departamento en el que vivían del edificio Surfside. Foto vía People en Español

Esto alarmó a la familia, que como otras 156 familias de los residentes desaparecidos, se mantienen en vilo a las labores de rescate que realizan las autoridades estadounidenses, que ya recibieron el apoyo de rescatistas de Israel y México. La familia no sabe si Arnie y Myriam están pidiendo ayuda o se trata de una falla técnica.

Las esperanzas para encontrar sobrevivientes del desastre se van mermando con el paso de los días y sus consecuentes horas. Hasta el momento suman al menos 11 fallecidos y ocho han sido identificados. Se tratan de:

Stacie Dawn Fang, de 54 años.

Antonio Lozano, de 83 años.

Gladys Lozano, de 79 años.

Manuel LaFont, de 54 años.

León Oliwkowicz, de 80 años.

Christina Beatriz Elvira, de 74 años.

Anna Ortiz, de 46 años.

Luis Bermúdez, de 26, fallecieron.

Derrumbe de un edificio en Miami, aún sin respuestas

Desde el jueves pasado que sucedió la tragedia durante la madrugada, cerca de la 1:30 horas, los rescatistas no han parado en sus labores, que se han visto afectadas por un incendio y por inundaciones en los departamentos.

Algunos testigos del hecho, afirman que la tragedia incluso pareciera un “mini 11 de septiembre”, como se apreció en las imágenes del derrumbe, captado en cámaras de seguridad, según cita Infobae.

➡️ #AHORA | Se derrumba un edificio residencial de 12 pisos en Surfside, Florida. Hay decenas de desaparecidos. pic.twitter.com/uEu4ifhvH0 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 24, 2021

Cabe destacar que por el momentos las autoridades no han emitido causas detrás de la tragedia, aunque The New York Times, como publicamos anteriormente, ya había señalado algunas fallas en el edificio desde 2018.

Por su parte, People en Español señala que las familias con familiares en el derrumbe pueden comunicarse al 305-614-1819, para solicitar información sobre las labores de rescate.