Nieve en el desierto del Sahara; así se vio el inusual fenómeno (vídeo)

Las dunas del desierto del Sahara aparecieron recientemente cubiertas de hielo tras una nevada. El fenómeno ocurrió fuera de la localidad de Ain Séfra, una población rodeada por las montañas de la cordillera del Atlas.

El fotógrafo Karim Bouchetata captó imágenes de ensueño en las dunas del desierto del Sahara, en los alrededores de la ciudad de Ain Sefra, en Argelia, donde las temperaturas llegaron a descender el pasado miércoles hasta los 3° bajo cero.

Asimismo, Bouchetata publicó en su cuenta de Youtube un vídeo de dos minutos en el que se ve el color marrón de la arena cubierto por la nieve.

La nieve y el hielo no son comunes en las regiones desérticas, pero tampoco son algo completamente desconocido. La temperatura diaria baja tan drásticamente que pueden llegar a caer precipitaciones en forma de nieve que se funde en cuanto sale el sol. En este caso, el manto blanco se mantuvo en el lugar por la masa de aire frío que se instaló a ras del suelo.

#WATCH: Parts of #SaudiArabia were blanketed by snow on Friday, especially in the northwestern regions such as the Dahr Mountains (Video: @alekhbariyatv)https://t.co/HCQWErHoR1 pic.twitter.com/g2pN8V7GRp