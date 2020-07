Niña aprendió lenguaje de señas por su amigo repartidor (vídeo)

REINO UNIDO.- El Covid-19 ha marcado la vida de todos en el mundo. En cuarentena muchos han aprovechado para aprender nuevas habilidades y, entre ellos sobresalió la pequeña Tallulah, una niña de ocho años que aprendió lenguaje de señas por su amigo, un repartidor.

Tallulah es una niña inglesa y se volvió íntima amiga de Tim Joseph, un repartidor que pasó semanalmente por su casa durante el aislamiento. Amy Roberts compartió la historia y el vídeo en su cuenta de Twitter y contó que el hombre era repartidor de la compañía Hermes y que su hija lo veía una o dos veces a la semana.

This is our @Hermesparcels delivery man, we see him 1 or 2 times a week, start of lockdown Tallulah drew him a #thankyou 🌈, he still has it proudly on show in his van, they have built up quite a friendship over these last few weeks @ststephensaud #proudmum pic.twitter.com/JELmaibyIM — Amy Roberts (@mummybear1903) June 19, 2020

"Al principio del encierro, Tallulah le dibujó un cartel donde ponía 'gracias' y todavía lo lleva con orgullo en su camioneta. Han construido una gran amistad en las últimas semanas", escribió.

El lenguaje de señas, su manera de comunicarse

Tallulah y Tim empezaron a comunicarse con lenguaje de señas en la puerta de la casa de la pequeña, en Manchester. Tim es sordo y Tallulah se dio a la tarea de aprender el lenguaje de señas.

En las imágenes se ve cómo la pequeña Tallulah se para en la puerta de su casa y saluda a Tim Joseph diciéndole 'ten un buen día' en lenguaje de señas.

Vídeo de su increíble amistad se vuelve viral

Luego de que el vídeo se volvió viral, Joseph dijo a la cadena BBC:

"Tallulah se dio cuenta de que era sordo y un día me sorprendió cuando me firmó, 'que tengas un buen día'. Estaba muy feliz y luego le mostré a Tallulah cómo decirme buenos días, que tengas un buen día y ella lo hizo perfectamente... Me alegró el día". Tallulah también dibujó un arco iris a Tim en su camioneta.

Joseph también narró que se sintió "abrumado y feliz" por las repercusiones que tuvo el video y que espera que eso haga que más personas se tomen el tiempo de aprender el lenguaje de señas.