Niña crea un dispositivo que podría salvar a bebés ''olvidados'' en un auto

Lydia Denton es una niña que, a pesar de sus 12 años, estaba preocupada por las cada vez más frecuentes muertes dentro de automóviles, donde bebés, niños, adultos mayores y mascotas, han perdido la vida al quedar atrapados en un día caluroso.

La pequeña decidió entonces poner manos a la obra para crear un dispositivo capaz de alertar a los usuarios de los vehículos cuando éste supera los 39 grados, poniendo en riesgo al ocupante, que se quedó ahí a esperar o por “olvido” del conductor.

El dispositivo está diseñado con un detector de presión que registra cuando algo de 10 kilos o más se coloca en el asiento. Desde ese momento, el aparato comienza a medir la temperatura, que cuando sobrepasa los 39 grados envía una alerta, pero no solo al conductor, sino también a los servicios de emergencia.

12-year-old Lydia Denton created the "Beat the Heat Car Seat," that alerts parents and emergency officials when the car gets too hot: https://t.co/ydvfiAmStV pic.twitter.com/PDgiBobJxU