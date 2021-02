Niña de ocho años, expulsada de colegio al confesar sus preferencias

ESTADOS UNIDOS.- Delanie Shelton, madre de una niña de ocho años que estudiaba en el colegio Rejoice Christian de Owasso, en el estado de Oklahoma, acusó que expulsaron a su hija al confesar sus preferencias.

La madre reveló a Fox y a CNN que la subdirectora de la institución expulsó a la menor luego de que ésta confesó que estaba enamorada de una compañera.

This week, an 8 year old girl was kicked out of her Owasso school for telling another girl she had a crush on her. https://t.co/xNSk6sCmtu