Niña de seis años queda atrapada durante robo en una tienda (vídeo)

NUEVA YORK.- La Policía de Nueva York busca a unos hombres que llegaron a una tienda en Bronx para asaltarla, sin importarles que había una niña se seis años en el lugar.

El miércoles, la división de Crime Stoppers de la NYPD compartió un vídeo del hecho que ocurrió el domingo pasado en un establecimiento del sector Morris Heights. En la grabación se ve cómo los encapuchados entran a la tienda y pasan a un lado de la niña, quien se pone de cuchillas.

Los tipos la esquivan y roban el almacén. El vídeo muestra a la niña temblando y cómo los tipos se alejan de ella. También exhibe cómo los sujetos arrastran violentamente a la cajera.

A pesar del susto, reportan que nadie salió herido de gravedad.

🚨WANTED🚨for a ROBBERY #Morrisheights #Bronx @ 93 Featherbed Lane on 11/29/20 @ 7:35 PM💰Reward up to $2500👀Seen them? Know who they are?☎️Call 1-800-577-TIPS or DM us!📞Calls are CONFIDENTIAL! #yourcityYourcall pic.twitter.com/xfWdI50kQy