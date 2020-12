"Niña del año" de Times, una científica de 15 años de edad

La revista Times nombró "Niña del año" por primera vez a Gitanjali Rao, una científica de 15 años que su pretensión es inspirar a los demás para "resolver los problemas del mundo".

Esta joven logra grandes avances en el mundo de la tecnología y la ciencia, desarrollando un instrumento capaz de determinar cuánto plomo hay en el agua potable, que le llevó a ser nombrada con 11 años Mejor científica joven de Estados Unidos, o una aplicación para detectar ciberacoso a través de inteligencia artificial.

Humbled, honored, and excited! Special thanks to all my mentors, teachers, family, and friends who believed in me and supported me. Congrats to all the finalists and many of them are my friends @jordanjustright from @TheSTEAM_Squad @MightyRebekah @ElijahLee07. They inspire me! https://t.co/wr8EPhauw9