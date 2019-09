Niña muere por ameba “come cerebros” tras nadar en río de EE.UU.

TEXAS.- Una niña de 10 años murió en un hospital de Texas, Estados Unidos, tras contraer una ameba “come cerebros” por nadar en el río Brazos en Texas, informó su familia a través de un comunicado.

La menor, Lily Avant, entró en coma inducido mientras los médicos tratan la inflamación de su cerebro.

De acuerdo con el reporte, la niña pasó el domingo pasado en un río con varias personas, después empezó a sentir fiebre.

Con el transcurso de los días, la condición se agravó y el martes tuvieron que llevar a la niña al hospital, ese día no respondió cuando intentaron despertarla.

Finalmente, los médicos confirmaron el verdadero diagnóstico, Lily Avant se había infectado con ‘Naegleria fowleri‘, comúnmente conocida como ameba “come cerebros”, causante de una enfermedad denominada meningoencefalitis amebiana.

10-year-old Lily Avant’s family says she was born a fighter, and she’s fighting as hard as she can right now.



She has a brain-eating amoeba, but her family says she is defying the odds.



I’ll have her story & all you need to know at 4 & 6 on #WFAA pic.twitter.com/FIbnUCqBtX