Niña muere quemada por olla de agua hirviendo; arrestan a madrastra

TEXAS.— Una niña de cuatro años se vació, accidentalmente, una olla de agua hirviendo. Las autoridades arrestaron a su madrastra, pues la menor murió porque la mujer no buscó atención médica, informó la policía el martes.

La niñasufrió quemaduras en la mayoría de su cuerpo que eran graves, no se percató del riesgo de la olla en la cocina, explicó la policía de Corsicana, Texas.

Asimismo, las autoridades dijeron que la madrastra le intentó ayudar desde la casa, la sumergió en una tina de agua fría pero no llamó a emergencias. 12 horas después del accidente, la menor perdió la conciencia y la mujer al fin llamó al 911.

