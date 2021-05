"Haría cualquier cosa, pero solo tengo 10 años", llora niña palestina

Nadine Abdel-Taif, una niña palestina, se viralizó al dar su testimonio sobre el conflicto con Israel: ¿Ves todo esto? ¿Qué esperas que haga? ¿Arreglarlo? Sólo tengo diez años. Ya no puedo lidiar con esto", dijo entre lágrimas al cumplirse una semana de bombardeos de Israel a la región de la Franja de Gaza.

El vídeo suma más de once millones de reproducciones y la pequeña preguntaba: "¿Por qué nos merecemos esto?, ¿qué hemos hecho para esto?". "Mi familia dice que simplemente nos odian", se respondió ella misma ante la mirada de otros niños que pasaban por allí: "¿Ves a todos los niños que me rodean? Son sólo niños ¿Por qué enviarles un misil y matarlos? No es justo”, continuó.

El vídeo fue publicado por Middle East Eye: “Sólo quiero ser médico o cualquier cosa para ayudar a mi gente, pero no puedo. Ni siquiera sé qué hacer. Haría cualquier cosa por mi gente, pero solo tengo 10 años".

"I don't know what to do."



A 10-year-old Palestinian girl breaks down while talking to MEE after Israeli air strikes destroyed her neighbour's house, killing 8 children and 2 women