Madre amenaza a niñera que dio nuggets de pollo a sus hijos vegetarianos

Una joven de 19 años, que dijo ser niñera desde hace dos, buscó consejo a través de la Reddit, luego de ser amenazada con una demanda por una madre que alegó que causó un daño emocional en sus hijos al darle para comer nuggets de pollo, ya que son vegetarianos.

De acuerdo con la joven, en días pasados fue contratada para cuidar de dos niños muy amables. Tanto le sorprendió el buen comportamiento de los niños que decidió premiarlos con una comida que les gustara. Dice que ellos ordenaron entonces una orden de nuggets de la “cajita feliz”.

La niñera alega que ni la madre ni el padre le informaron que los niños eran vegetarianos, y que solo se enteró cuando la mujer regresó temprano a casa y armó un escándalo.

“Vio a sus hijos comiendo nuggets de pollo. Literalmente les arrancó los nuggets de las manos y empezó a gritar que yo era una horrible persona por permitir que sus hijos comieran cadáveres”, relata la joven no identificada en declaraciones citadas por Televisa Noticias.

Señala que la madre también le gritó a los pequeños y luego la sacó de la casa sin pagarle por su jornada.

“Más tarde me escribió diciendo que debía pagarle 300 dólares por cada niño por el daño emocional que causé en ellos o que de lo contrario me llevaría a la corte. Me rehusé a pagar el dinero y le dije que ella debería haberme dicho que eran vegetarianos”.