Niño argentino de cinco años sí murió por tomar dióxido de cloro

ARGENTINA.- Una junta médica convocada por el Ministerio Público Fiscal de provincia de Neuquén, en la Patagonia argentina, confirmó que un pequeño de cinco años murió por un fallo multiorgánico causado por ingerir dióxido de cloro.

El pasado 15 de agosto el niño ingresó al hospital de la localidad de Plottier sin signos vitales. De acuerdo con los reportes de las autoridades de salud, los padres dijeron que le dieron dióxido de cloro al niño como “modo de prevenir” el Covid.

Cuando el niño ingresó al hospital, presentaba un paro cardiorrespiratorio y no pudieron salvarlo, pues falleció una hora después de haber ingresado.

El dióxido de cloro en México

¿Qué es el dióxido de cloro?

El dióxido de cloro es un gas de color amarillo o amarillo-rojizo utilizado como blanqueador en la fabricación de papel y en el proceso de tratamiento de agua. Al entrar en contacto con el agua reacciona para formar iones clorito.

¿Qué medicamentos NO se recomiendan para el tratamiento de pacientes con #Covid_19?



Ivermectina ❌

Azitromicina ❌

Antioxidantes ❌

Nanomoléculas de cítricos ❌

Dióxido de cloro ❌



¿Qué medicamentos NO se recomiendan para el tratamiento de pacientes con #Covid_19?

Ivermectina ❌
Azitromicina ❌
Antioxidantes ❌
Nanomoléculas de cítricos ❌
Dióxido de cloro ❌

Las consecuencias de usar dióxido de cloro

Ambas sustancias químicas son altamente reactivas y al ser ingeridas pueden provocar irritación de la boca, el esófago y el estómago, se pueden presentar náuseas, vómito y diarrea, además de trastornos cardiovasculares y renales.

El dióxido de cloro se vende ilegalmente

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), Autoridades Sanitarias de diversos países y esta COFEPRIS suman esfuerzos para prevenir el uso de productos a base de Dióxido de Cloro, Clorito de Sodio o sus derivados, así como la presentación denominada “Solución Mineral Milagrosa (SMM, MMS o CDS)”, mismos que se comercializan de manera irresponsable para la prevención y el tratamiento de diversas enfermedades entre ellas, cáncer y COVID-19, dichos productos se pueden encontrar a la venta ilegalmente en internet y en algunos establecimientos de atención médica y cuyo principal uso es como desinfectante industrial.

Cofepris alerta sobre el dióxido de cloro

La COFEPRIS no ha autorizado ningún registro sanitario de medicamentos que contenga en su formulación la sustancia denominada Dióxido de Cloro, Clorito de Sodio o sus derivados, por lo que su uso representa un riesgo a la salud, al desconocer la calidad de los insumos, las condiciones de fabricación, almacenamiento y distribución. Actualmente no se cuenta con estudios que evalúen su seguridad y efectividad; y no hay protocolos de investigación registrados que avalen su uso clínico.

En este sentido, la Cofepris emite las siguientes recomendaciones a la población:

Seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias para prevenir la transmisión del COVID-19.

Ante cualquier síntoma de enfermedad, comunicarse con los Servicios de Salud de su estado y seguir las recomendaciones.

Apegarse a las indicaciones de los profesionales de la salud para el tratamiento de cualquier padecimiento.

Si está consumiendo o le están administrando algún producto derivado del dióxido de cloro, suspenda inmediatamente su uso.

Levantar la Denuncia Sanitaria en caso de que algún establecimiento de atención médica ofrezca este producto como alternativa en el tratamiento de cualquier enfermedad, así como de cualquier establecimiento que ponga a la venta el producto. https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias

Reportar cualquier reacción adversa o malestar relacionado al uso o consumo de medicamentos, en los siguientes puntos de contacto: liga electrónica “¿Te hizo daño un medicamento?”, VigiFlow, e-Reporting, ubicados en la página web de la COFEPRIS https://www.gob.mx/cofepris o a través del correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx



Para mayor información sobre medicamentos y otros insumos para la salud, se puede consultar la página Web de la COFEPRIS https://www.gob.mx/cofepris