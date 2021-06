Niño vende sus cartas de Pokémon por su perro y recibe inesperado regalo

VIRGINA.- Un niño de ocho años puso a la venta sus cartas de Pokémon porque quería costear el tratamiento para su querido perro. Sin embargo, la compañía que realiza las cartas se enteró de su historia y le dio una gran sorpresa.

Bryson Killean quería ayudar a su mascota Bruce, que sufría de parvovirosis canina, un virus intestinal potencialmente mortal.

Los gastos veterinarios eran mayores a los 700 dólares, por lo que el niño montó un puesto afuera de su casa para vender sus tarjetas y su mamá lanzó una colecta en GoFundme con la meta de 800 dólares.

La gente se conmovió tanto con la historia que la colecta llegó a los cinco mil dólares, por lo que Bruce quedó fuera de peligro. Sin embargo, los internautas no fueron los únicos que quisieron premiar al pequeño.

In the family's latest update, Bruce the puppy is feeling much better & is finally back home.



His mom has set up PO Box for those who want to send Bryson some Pokémon cards to replace his collection. Here’s the address:



PO Box 2191 Lebanon Virginia 24266 pic.twitter.com/WFUswIMGx3