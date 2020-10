Niño devuelve un bolso y ''huye''; no sabía que lo estaban grabando

El vídeo de un niño que decide devolver un bolso de mano que aparentemente se quedó olvidado sobre la cajuela de un auto estacionado frente a una casa, ya es viral en redes sociales.

Los hechos sucedieron en Bakersfield (California), donde las cámaras de seguridad de una casa captaron el momento en que el pequeño ciclista pasa frente a un par de autos estacionados y de repente se detiene.

LOST AND FOUND: Doorcam video shows a young cyclist who spotted a purse sitting on the rear of a parked car picking it up and running it to the front door of its owner's home before dashing away. https://t.co/Eb6mG4ibR1 pic.twitter.com/Ix6Ge1Q2UM