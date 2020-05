Niño de cinco años conducía para ir a comprar un Lamborghini (vídeo)

UTAH.- La policía detuvo a un niño de cinco años mientras conducía a California para comprar un Lamborghini, con solo 3 dólares en sus bolsas.

De acuerdo con CNN, el menor robó el auto de sus padres y decidió manejar a California para comprarse el auto de lujo, el cual su madre le negó en una discusión previa.

One of our Troopers in Weber Co. initiated a traffic stop on what he thought was an impaired driver. Turns out it was this young man, age 5, somehow made his way up onto the freeway in his parents' car. Made it from 17th and Lincoln in Ogden down to the 25th St off-ramp SB I-15. pic.twitter.com/3aF1g22jRB