Niño de diez años deja de caminar tras padecer Covid; no tiene diagnóstico

REINO UNIDO.- Un niño de diez años desarrolló una misteriosa enfermedad que, según su madre, fue causada por el Covid.

Jacob Parish vive en New Waltham, en Lincolnshire, Reino Unido, y no ha ido a la escuela desde marzo porque no puede caminar, pues los médicos no le han dado un diagnóstico formal sobre la afección que lo dejó en silla de ruedas, compartió Mirror.

Su madre, Victoria, ha tratado de obtener alguna respuesta sobre la condición, pero no ha encontrado ninguna, así que decidió empezar a investigar y cree que Jacob tiene el síndrome de taquicardia postural (PoT), causado por el Covid prolongado o “largo”.

¿Cómo se contagió de Covid?

La familia sospecha que Jacob adquirió el virus por su padre, Steve. Aunque todos se aislaron, no le hicieron la prueba por ser menor, pero una semana más tarde empezó a mostrar síntomas. El niño dio negativo a la primera prueba.

Tras algunos síntomas comunes su condición empezó a empeorar, empezó a marearse y después perdió movilidad.

¿Qué es el PoT?

El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido lo describe como un "aumento anormal de la frecuencia cardíaca que se produce después de sentarse o ponerse de pie".

Los síntomas son mareos y desmayos, pero también pueden aparecer debilidad y fatiga.

Victoria contó que el estado de su hijo se hizo mucho más evidente cuando el malestar físico se trasladó a sus extremidades. Con el paso de los días y después de superar el Covid, el niño empezó a sentir que su pierna “estaba muerta” y poco a poco perdió la movilidad. Los médicos le recetaron medicamentos, pero no le dieron un diagnóstico definitivo y seguirán investigando.