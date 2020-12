Niño de tres años sufre derrame tras infectarse de Covid

MISSOURI.- Un niño de tres años sufrió un derrame cerebral relacionado con el coronavirus, publicaron medios estadounidenses.

De acuerdo con los informes, Colt Parris dejó de comer y beber la semana pasada, lo que llevó a su madre, Sara Parris, a trasladarlo a una clínica local, en donde le hicieron la prueba del Covid-19. En ese momento dio negativo y le recomendaron ir a un hospital.

A family and a team of doctors at the University of Missouri Health Care are calling the recovery of a 3-year-old boy the best Christmas present ever after the boy had COVID-19, which caused a stroke. https://t.co/dCq2qmWbzw