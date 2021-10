''No me dio tiempo de ponerle ropa'': niño sorprende a su madre con dibujo

Nikki Britton es una madre que, después de pensarlo mucho, decidió compartir en Facebook el dibujo que su hijo hizo de ella, en el cual aparecía sin ropa.

El hecho sucedió en Reino Unido, donde el niño decidió dibujar a su madre desnuda, para después llevar la pintura a la escuela.

Nikki Britton, cuyo relato se hizo viral en Facebook y fue retomado por Plumas Atómicas, cuenta encontró el dibujo cuando hacía la limpieza general de su hogar.

La madre reconoce que la pintura la hizo sentir bastante confundida, pues en la obra que su hijo llevó a una asamblea se le veía con una gran sonrisa, el cabello castaño y un par de zapatos.

“Entonces, después de una limpieza reciente, me encontré con esta obra maestra que mi adorable hijo me había pintado cuando estaba en la escuela infantil. La primera vez que lo vi fue en la asamblea de su clase, donde mi pequeño Picasso mostró con orgullo toda la escuela, incluidos los padres”, escribió la joven madre.

Imagen de Nikki, junto a su pequeño hijo Jack. Foto de Internet

Pese a que podía escuchar el murmullo de los otros padres, Nikki realmente se cuestionó el por qué el maestro de su hijo decidió mostrar el dibujo y no habló con ella antes. Cuando le preguntó a su hijo, éste le respondió: "No me dio tiempo de ponerle ropa".

“¡No son los niños simplemente maravillosos!”, exclamó la madre, quien ha recibido diversos comentarios al respecto, entre los que coinciden en que los niños suelen sorprender a los adultos y entre los que critican que decidiera divulgar el dibujo en la red social.