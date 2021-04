Niño de seis años encuentra una bala en su bolsa de frituras

ESTADOS UNIDOS.- Un niño de seis años del estado de Montana, Estados Unidos, se llevó una sorpresa mientras comía sus Cheetos Flamin’ Hot, pues encontró una bala al fondo de la bolsa.

El padre del pequeño, Bow Horn Weasel compartió que su hijo encontró la bala cubierta del condimento de las frituras al fondo de una bolsa que adquirió en una tienda de conveniencia local.

A través de redes sociales, el hombre contactó a la compañía Frito-Lay y notificó el incidente,

"Buenas tardes, encontré una bala en una de sus bolsas de papas", escribió. Mientras que la madre del pequeño hizo lo mismo en Twitter.

Chelle - So sorry for the delayed reply. We are so glad you brought this to our attention. We take this very seriously & would like to look into this further! At your convenience could you please call 1-877-789-8456 (Mon-Fri, 9am-4:30pm CT). Thank you!