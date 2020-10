Niño enfrenta a ladrones que entraron a su casa y salva a su mamá

INDIANA.- El vídeo de un valiente pequeño se volvió viral en redes sociales, ya que se armó de valentía y se enfrentó a un grupo de al menos cuatro asaltantes armados. El incidente ocurrió en South Bend, en el condado de Saint Joseph, Indiana.

Al contrario de lo que muchos harían en esta situación, el niño comenzó a golpear a los asaltantes, incluso se colgó de ellos para defender a su mamá.

El Departamento de Policía de la ciudad de South Bend compartió la grabación y se ve a los ladrones encapuchados ingresando a la casa. Las autoridades informaron que la invasión al domicilio ocurrió el pasado miércoles 30 de septiembre en el número 500 de la calle S. Grant.

“Este vídeo es extremadamente inquietante. Puedes ver a un niño pequeño golpeando a uno de los ladrones armados mientras intenta defender su casa. Ahora es nuestro trabajo defenderlo”, dijo el departamento.

