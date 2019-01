Niño finge secuestro para evitar hacer su tarea

CHINA.- Un niño de la ciudad de Chogging, China, se hizo viral en el país asiático luego de fingir su secuestro para no tener que hacer la tarea, informó el medio South China Morning Post.

El menor, de 10 años de edad, le dijo a sus papás y a la policía que un hombre y una mujer lo metieron a una camioneta mientras caminaba hacia su escuela el 17 de enero.

Inventó toda la historia, narró que logró escapar de sus “secuestradores” cuando se distrajeron con sus teléfonos. Según su testimonio, después corrió hacia la maleza y se escondió hasta que se fueron.

Descubren la mentira

La Policía de Chogging no se creyó los hechos y empezaron a cuestionarlo. Al final, el menor ya no encontró respuestas y confesó que todo había sido un invento para no realizar sus deberes, indicó South China Morning Post.

Los agentes revisaron la mochila y libretas del niño y comprobaron que no había terminado las tareas. Debido a que la agencia policíaca publicó el vídeo en una red social asiática, el suceso causó una multitud de comentarios en Weibo (similar en China a Twitter).- Con información de EFE y South China Morning Post