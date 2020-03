Niño muere luego de un mes encerrado en un armario

Un niño de seis años fue hallado muerto el martes 3 pasado con signos de desnutrición tras llevar un mes encerrado en un armario del apartamento en el que vivía junto a sus hermanos, sus padres y su abuela en Arizona, Estados Unidos.

Sus progenitores, Anthony José Archibeque-Martínez, de 23 años, y Elizabeth Archibeque-Martínez, de 26, y su abuela, Ann Marie Martínez, de 50, son acusados de homicidio en primer grado y dos delitos de maltrato infantil tras admitir que encerraron al pequeño y a su hermano mayor, de siete años, como castigo por "robar comida", según informó la Policía de Flagstaff, Arizona.

Los padres admitieron "que los dos niños fueron mantenidos dentro en el armario porque estaban robando comida escabulléndose por la noche" mientras estos dormían, según el comunicado emitido por las autoridades.

No resistió y murió

La policía se presentó en el domicilio después de recibir un aviso de que el niño no respondía. Según reportaron, el menor no presentaba ningún trauma, pero "parecía estar desnutrido" y su apariencia física "no cuadraba con la de su edad". A pesar de los intentos de los paramédicos por reanimarlo, finalmente fue declarado muerto.

Tanto los padres como la abuela, reconocieron que durante el último mes "a veces" se les había negado comida y que no tenían permitido salir de la casa.

"Durante el interrogatorio, la abuela admitió que estaba al tanto de esta condición en la que los niños fueron retenidos y admitieron haberlos disciplinado cuando robaban comida", se explicó en el mismo comunicado

Hermano hospitalizado

El hermano mayor, de siete años, que también presenta signos evidentes de desnutrición, se encuentra hospitalizado en el Centro Médico de Flagstaff.

La custodia de sus otros dos hermanos, de dos y cuatro años, pasó al Departamento de Seguridad Infantil. Ninguno de ellos parecía desnutrido y el último acudía regularmente al colegio.

"Podemos confirmar que los hermanos del niño se encuentran actualmente en el Departamento de Seguridad Infantil y están recibiendo la atención y los servicios necesarios para ayudarlos durante este momento difícil", afirmó un portavoz de la institución.

Además, añadió que la organización "lamenta la trágica pérdida de esta vida inocente".

Según informó The Daily Beast, varios trabajadores sociales del Departamento acudieron a la casa en febrero de 2013 tras recibir "dos denuncias de abuso" sobre uno de los hermanos del menor fallecido, aunque "ambas acusaciones no tenían fundamento" los padres participaron "en servicios voluntarios en el hogar" que finalizaron en julio de ese mismo año, por lo que el caso fue archivado.

Tanto los padres como la abuela del pequeño han ingresado en la cárcel del condado de Coconino, según muestran los registros de la prisión. Las autoridades están ahora entrevistando a los familiares de los niños para esclarecer si eran conscientes de los abusos que sufrían.

Con información de 20 minutos.

