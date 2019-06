Niño ofrece sus ahorros para recuperar su celular

Gino López es un pequeño de diez años que está dispuesto a dar “todo lo que tiene” para recuperar su celular extraviado. ¿La razón? El aparato tiene los vídeos y audios de su madre, quien falleciera cuando él era pequeño.

El niño vive con sus abuelos en Córdoba (Argentina) y cuenta a través de un vídeo en YouTube que perdió su celular el fin de semana pasado, cuando se dirigía con su abuela a una actividad escolar y al bajar del taxi no se dio cuenta de que olvidaba su valioso tesoro.

“Hola, soy Gino López. Hoy me olvidé mi celular en un remis (taxi) que tomé y ahí tenía las fotos y videos de mi mamá que falleció cuando yo era muy chiquito (…) Y yo no lo quiero perder porque cuando la extraño veo sus videos y escucho su voz y yo no la quiero olvidar su voz ni nada de eso”.

Gino López