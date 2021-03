Niño pierde sus manos y piernas tras enfermar de Covid-19

El menor de tan solo 10 años tras contagiarse desarrolló un extraño síndrome que provocó que le amputaron sus extremidades.

MICHIGAN.— Un niño de 10 años al que le amputaron las manos y piernas ha causado conmoción, pues el pequeño enfermó de Covid-19 y tras ello desarrolló el MIS-C, un síndrome multisistémico inflamatorio.

Dae'Shun Jamison, es el niño de 10 años que perdió sus manos y piernas el pasado 22 de febrero cuando tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital de Niños Helen DeVos, ubicado en Michigan, Estados Unidos.

La conmovedora historia de Dae'Shun la dio a conocer su madre Brittney Autman, quien narró los sucedido en GoFundMe con la finalidad de pedir oraciones para su hijo y recaudar fondos para su tratamiento.

10 yo Dae’Shun Jamison from Michigan contracted COVID resulting in blood clots requiring amputation of his hands and leg



"Dae'Shun completely broke down in tears which affected me in so many ways, I can't believe this is really happening to my baby" - momhttps://t.co/oMcLYmgAXO pic.twitter.com/WVvoqlubKq