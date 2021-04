Niño rompe vidrio de auto y da lección con su mensaje (fotos)

ESPAÑA.- Trabajadores de un taller español compartieron el mensaje de un niño que se volvió viral y que fue tomado por muchos como una lección de civismo y ejemplo de conducta.

La historia tuvo lugar en Palomares del Río, en Sevilla, España, en donde el menor dejó un mensaje a los trabajadores por un coche estacionado en la puerta del taller. El automóvil tenía el cristal trasero roto y Alejandro se declaró culpable, se disculpó y hasta dio el teléfono de sus padres.

Foto: redes sociales

Un pelotazo

Al parecer, un cliente llevó el auto para una reparación y el pequeño estaba jugando con una pelota y rompió el vidrio.

La empresa que difundió las imágenes difundió el siguiente mensaje: "No solo tenemos vandalismo en el pueblo, también hay niños con muy buena educación como este chiquillo. Al empezar nuestra segunda jornada laboral de hoy nos encontramos con este cristal de coche de un cliente roto y con esta nota. Gracias a la familia por el gesto de este muchacho que se debe a una buena educación".

Foto: redes sociales

Se viraliza la publicación

Tras la publicación de las imágenes, los usuarios alabaron tanto al menor como al taller.

"Aún queda esperanza en la humanidad, ole por el Alejandro, y felicitaciones a la familia, eso es educar en valores", decía un internauta. "Cuantos Alejandro le hace falta a España por Dios. Eso es educación", dijeron los internautas.

Otro caso viral: Niño golpea con su bici a un auto y sorprende al dueño con su mensaje

Este no es el primer caso, el año pasado se viralizó uno similar en Brasil. Un niño enterneció con su reacción luego de que chocó con su bicicleta contra un vehículo y le dejó un mensaje al dueño del automóvil.

Benificio Hoffmann, de siete años, estaba jugando en una de las calles de Curitiba, Brasil, con su bici, pero perdió el equilibrio y se estampó contra una de las puertas de un coche. Ante la situación, el pequeño decidió pedir perdón en una nota.

“Buen día. Disculpa, golpeé tu auto por que perdí el equilibrio de mi bicicleta. Aquí está el teléfono de mi papá”.

El dueño del coche fue quien publicó la nota.

“Gente, ¿cómo enojarse con este niño que golpeó mi auto?”, escribió en Twitter.

Gente como ficar bravo com essa criança que bateu no meu carro? pic.twitter.com/hBaIOC0oBM — Cé gatilhos (@cecastilhos) September 13, 2020

El medio G1 de Brasil decidió seguir la historia y entrevistó al niño, quien siguió sorprendiendo con sus respuestas.

"En ese momento pensé que iba a dejar de andar en bicicleta y eso es todo, mi vida como ciclista se acabó. Pasé años ahorrando un poco de dinero y luego todo eso se iba a derramar en una pequeña cosa”, dijo el pequeño.

Sin embargo Benificio no tuvo que preocuparse, pues a Marcelo, el dueño del coche, le pareció muy noble el acto.

“Pensamos que alguien que golpea tu auto puede salir corriendo, pero me pareció un gesto de dulzura, de mucha honestidad. Miré por todas partes, mi auto estaba un poco sucio y ni me di cuenta”, dijo el año pasado al medio citado.