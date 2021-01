Niño se vuelve viral tras decir que está harto de dibujar (Vídeo)

El niño explotó con su abuela luego de que esta le dijera que tenía que continuar haciendo la tarea; su enojo ha causado las risas y empatía.

COLOMBIA.— Quien diga que los niños no se dan cuenta de lo difícil que es sobrellevar la pandemia está muy equivocado.

Un vídeo viral de un pequeño que se dice cansado de las clases en línea y harto de tener que hacer tanta tarea, demuestra que hasta los niños han resentido enormemente la llegada del coronavirus.

A través de redes sociales se difundió un vídeo en el que se muestra cómo un niño muy enojado y cansado le dice a su abuela que está harto de dibujar.

El pequeño, quien le expone su sentir a su abuela, se queja de toda la tarea que tiene que hacer. Aunque la mujer le explica que es por su bien, él continúa mostrando su disgusto con argumentos y expresiones similares a las de un adulto.

"No quiero dibujar más", fue una de las quejas que quedarán en el recuerdo de muchos. Y agregó: "Abuela, ¿estudiar para qué? ¿estudiar para qué? Ya yo estoy harto de dibujar, ya estoy harto de dibujar, yo no quiero estudiar, yo no quiero ganar plata", explica el pequeño.