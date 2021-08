Niños de 6 y 8 años conducen auto tras violenta muerte de su papá al volante

ESTADOS UNIDOS.- Segundos después de que su padre recibiera un disparo en la cabeza y muriera mientras conducía un automóvil, dos niños, de ocho y seis años, llevaron el vehículo a un lugar seguro en Houston.

Los pequeños confirmaron a la policía que escucharon un fuerte ruido alrededor de las 11 de la noche cuando su padre conducía por la autopista. Primero pensaron que una piedra golpeó el auto, pero luego vieron a su papá caer, así que tomaron el control del automóvil, lo sacaron de la autopista y se detuvieron en una vía de servicio.

Luego salieron corriendo para a buscar ayuda de los transeúntes y encontraron a una mujer que salía del restaurante Chilli’s, quien llamó al 911.

Cuando las autoridades llegaron, encontraron al hombre sin vida en el vehículo. No hay un motivo conocido o sospechoso por el disparo.

Por su parte, el alcalde de Houston, Sylvester Turner, anunció una recompensa de 10 mil dólares por cualquier información o pista para arrestar a los involucrados en el asesinato del hombre.

The rewards for the arrest of persons who shot and killed an off-duty @NOPDNews officer and critically injured his friend in the 4700 block of Westheimer and a young father on I-10 near Federal have both been increased to $10K. st