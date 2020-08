Niños en Beirut se enfrentan al trauma de la explosión

BEIRUT.— Cuando una potente explosión arrasó Beirut la semana pasada, rompió unas puertas de vidrio cerca de donde Abed Itani, de 3 años, jugaba con sus bloques de Lego.

Sufrió una herida en la cabeza y cortes en sus pequeños brazos y piernas, y lo llevaron a urgencias, donde estuvo sentado entre otras personas que sangraban. En los últimos días, Abed no ha vuelto a ser el mismo. Como miles de personas en Líbano, está lidiando con un trauma.

La masiva explosión de cerca de 3,000 toneladas de nitrato de amonio en el puerto de Beirut causó más de 170 muertos, alrededor de 6,000 heridos y daños materiales generalizados.

La Unicef dijo que entre los fallecidos había tres niños y que al menos 31 sufrieron heridas suficientemente graves como para necesitar tratamiento hospitalario.

